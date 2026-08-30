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30 августа, 07:52

Онищенко призвал сдавать генетические тесты перед походом в ЗАГС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В будущем пары перед заключением брака должны начать проходить генетическое тестирование, полагает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такие исследования позволят ещё до зачатия оценивать риски наследственных заболеваний у будущего ребёнка.

«Сегодня мы говорим о шести тысячах генетических заболеваний, которые можно предвосхитить, ещё когда даже ребёнка не зачали», — заявил учёный в эфире радио Sputnik.

Анализ генетического материала обоих родителей может заранее показать возможные наследственные риски для ребёнка. В перспективе подобное исследование может стать обычной практикой ещё на этапе подачи заявления в ЗАГС, отметил учёный.

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Ранее в России стали бесплатными генетические тесты для будущих родителей. В рамках программ ЭКО по ОМС исследования назначают парам с высоким риском рождения ребёнка с наследственными заболеваниями.

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