Онищенко призвал сдавать генетические тесты перед походом в ЗАГС

В будущем пары перед заключением брака должны начать проходить генетическое тестирование, полагает академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такие исследования позволят ещё до зачатия оценивать риски наследственных заболеваний у будущего ребёнка.

«Сегодня мы говорим о шести тысячах генетических заболеваний, которые можно предвосхитить, ещё когда даже ребёнка не зачали», — заявил учёный в эфире радио Sputnik.

Анализ генетического материала обоих родителей может заранее показать возможные наследственные риски для ребёнка. В перспективе подобное исследование может стать обычной практикой ещё на этапе подачи заявления в ЗАГС, отметил учёный.

Ранее в России стали бесплатными генетические тесты для будущих родителей. В рамках программ ЭКО по ОМС исследования назначают парам с высоким риском рождения ребёнка с наследственными заболеваниями.