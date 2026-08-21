«Надо делать»: Онищенко объяснил, как новый анализ в диспансеризации продлит жизнь россиян

Внесение данных о липидном профиле в карту диспансеризации поможет увеличить продолжительность жизни россиян за счёт профилактики болезней сердца и сосудов. Об этом РИА «Новости» рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По приказу Минздрава с 1 сентября меняется порядок ведения карты учёта диспансеризации. Теперь в неё обязаны записывать в том числе результаты липидного профиля. При таком обследовании измеряют уровень холестерина липопротеинов высокой, низкой и очень низкой плотности, а также содержание триглицеридов.

Онищенко подчеркнул, что новые исследования дорогие и требуют высоких технологий. По его словам, они направлены на профилактику и грамотное лечение той группы болезней, от которой напрямую зависят и смертность, и то, сколько люди живут.

«Это сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому это делать надо», — сказал он.

Академик также посоветовал россиянам не упускать возможность и обязательно пройти диспансеризацию с учётом новых правил.

Напомним, в России расширили список бесплатных обследований при диспансеризации. Как рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин, теперь можно одновременно проверить липидный профиль и уровень липопротеида А в крови. Это позволит раньше находить угрозу сердечно-сосудистых болезней. Для женщин дополнительно ввели анализ на вирус папилломы человека.