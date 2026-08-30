«Золотой полковник» Захарченко встретил 48-летие в ШИЗО из-за опоздания

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», встретил своё 48-летие в штрафном изоляторе. Он лёг спать на две минуты позже отбоя, за что получил наказание, сообщает Mash.

По правилам колонии, в 22:00 все заключённые должны быть в постелях. Захарченко опоздал, и его отправили в ШИЗО — так что день рождения он праздновал в одиночестве.

Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 49 в Печоре. За год у него накопилось уже 4 дисциплинарных взыскания, и ещё два находятся на рассмотрении.

Захарченко сидит почти 10 лет. В 2016 году в квартирах, связанных с ним, нашли несколько кубометров наличных — около 9 миллиардов рублей по тогдашнему курсу. Позже обнаружили ещё два тайника с деньгами и коллекцией дорогих часов. В 2023 году его имущество на сумму около 50 миллионов рублей изъяли в пользу государства.