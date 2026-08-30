Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 10:34

«Золотой полковник» Захарченко встретил 48-летие в ШИЗО из-за опоздания

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, известный как «золотой полковник», встретил своё 48-летие в штрафном изоляторе. Он лёг спать на две минуты позже отбоя, за что получил наказание, сообщает Mash.

По правилам колонии, в 22:00 все заключённые должны быть в постелях. Захарченко опоздал, и его отправили в ШИЗО — так что день рождения он праздновал в одиночестве.

Сейчас он отбывает срок в исправительной колонии № 49 в Печоре. За год у него накопилось уже 4 дисциплинарных взыскания, и ещё два находятся на рассмотрении.

Захарченко сидит почти 10 лет. В 2016 году в квартирах, связанных с ним, нашли несколько кубометров наличных — около 9 миллиардов рублей по тогдашнему курсу. Позже обнаружили ещё два тайника с деньгами и коллекцией дорогих часов. В 2023 году его имущество на сумму около 50 миллионов рублей изъяли в пользу государства.

Экс-полковник МВД Захарченко страдает от полярного стресса в колонии в Коми
Экс-полковник МВД Захарченко страдает от полярного стресса в колонии в Коми

Дело экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко стало одним из самых громких в новейшей истории России — его приговорили к 16 годам строгого режима за то, что он почти десять лет «крышевал» ОПГ, а при обысках у офицера нашли около девяти миллиардов рублей наличными. В начале апреля суд вынес приговор банкиру, который попался на незаконных выплатах отцу Дмитрия Захарченко.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar