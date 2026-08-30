«Курва!»: В Познани поляка избили, приняв за украинца
В Познани поляки избили соотечественника, ошибочно приняв его за украинца
Обложка © Telegram / Україна Online: Новини
В польской Познани группа мужчин избила своего соотечественника, приняв его за украинца. Об инциденте сообщают украинские СМИ.
В Познани поляка избили, приняв за украинца. Видео © Telegram / Україна Online: Новини
По их данным, во время нападения мужчины выкрикивали оскорбления в адрес Украины, УПА* и Степана Бандеры, а также требовали от пострадавшего «поезжать на войну».
Позднее выяснилось, что жертва нападения — гражданин Польши. Подробности о его состоянии и числе нападавших пока не приводятся.
Ранее Life.ru сообщал о похожем нападении в Гданьске, где мужчина избил двух поляков, приняв их за украинцев. Перед этим агрессор вступил в конфликт с настоящим гражданином Украины, услышав у него восточный акцент. Затем он переключился на находившихся рядом отца и сына, называя их «бандеровцами».
Больше новостей о преступлениях, нападениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.