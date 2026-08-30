«Курва!»: В Познани поляка избили, приняв за украинца

В польской Познани группа мужчин избила своего соотечественника, приняв его за украинца. Об инциденте сообщают украинские СМИ.

В Познани поляка избили, приняв за украинца. Видео © Telegram / Україна Online: Новини

По их данным, во время нападения мужчины выкрикивали оскорбления в адрес Украины, УПА* и Степана Бандеры, а также требовали от пострадавшего «поезжать на войну».

Позднее выяснилось, что жертва нападения — гражданин Польши. Подробности о его состоянии и числе нападавших пока не приводятся.

Ранее Life.ru сообщал о похожем нападении в Гданьске, где мужчина избил двух поляков, приняв их за украинцев. Перед этим агрессор вступил в конфликт с настоящим гражданином Украины, услышав у него восточный акцент. Затем он переключился на находившихся рядом отца и сына, называя их «бандеровцами».

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