Под колпаком: Власти США тайно прослушивают телефонные разговоры журналистов

Министерство внутренней безопасности США получило более 10 тысяч записей о звонках и сообщениях журналистки Джорджии Форт без судебного решения. Об этом сообщает The Guardian.

Речь идёт не о содержании разговоров, а о метаданных за шесть месяцев: номерах собеседников, времени и продолжительности звонков, а также сведениях об обмене сообщениями. Информацию ведомству передал оператор T-Mobile.

Для запроса власти использовали статью 1509 таможенного законодательства США. Эта норма позволяет получать документы в рамках проверок импорта без ордера судьи, однако в данном случае её применили к деятельности журналистов, общественных организаций и профсоюзов.

Аналогичное требование получила Google, у которой запросили сведения, связанные с Форт и бывшим ведущим CNN Доном Лемоном. Компания отказалась передавать информацию, поскольку не увидела связи расследования с таможенными нарушениями. До этого федеральные прокуроры пытались получить доступ к данным журналистов через суд. Магистрат дважды отклонил запросы, указав, что власти не обосновали достаточных оснований для их удовлетворения.

Правозащитники считают использование административных повесток попыткой обойти судебный контроль. Запросы также затронули редакции, некоммерческие организации и профсоюзы, хотя обвинения в таможенных преступлениях им не предъявлялись.

Ранее Life.ru писал о случаях, когда нейросети получили несанкционированный доступ к системам реальных организаций. Инциденты произошли во время испытаний передовых моделей искусственного интеллекта в США.