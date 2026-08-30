Учёные записали подземный «голос» гигантской осины Пандо в США

Звукорежиссёр Джефф Райс записал низкочастотный гул, распространяющийся под землёй в гигантской колонии осины Пандо в американском штате Юта. Эксперимент показал, что колебания могут передаваться между деревьями через грунт или общую корневую систему, передаёт Science XXI.

Для записи Райс опустил гидрофон примерно на 30 сантиметров в полость у основания одного из стволов, чтобы устройство соприкасалось с корнями. В наушниках он услышал слабый низкий гул, который становился интенсивнее при усилении ветра и приближении грозы.

Затем исследователи провели эксперимент: примерно в 50 шагах от микрофона ударили рукой по другому дереву. По воздуху звук практически не был слышен, однако гидрофон зарегистрировал глухой удар.

По мнению Райса, источником гула могли быть миллионы дрожащих на ветру листьев, вибрации которых передавались через стволы в землю. При этом эксперимент пока не позволяет точно установить, насколько важную роль в распространении колебаний играет непосредственно единая корневая система, а насколько — окружающий грунт.

Пандо представляет собой огромную колонию генетически идентичных осин, связанных общей корневой системой. Она занимает около 43 гектаров и включает примерно 47 тысяч стволов. Объект считают крупнейшим единым деревом на планете и одной из древнейших известных форм жизни, однако точный возраст организма установить сложно.

Полученные записи уже используются как основа для дальнейших биоакустических наблюдений. В 2023 году специалисты Friends of Pando собрали ещё 218 часов звуковых данных, чтобы изучать активность птиц, летучих мышей и других животных и отслеживать состояние экосистемы.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах, угрожающих существованию Пандо. Учёные обнаружили, что гигантская колония плохо восстанавливается из-за чрезмерного поедания молодых побегов чернохвостыми оленями. На состояние массива также повлияли строительство и другое вмешательство человека. Для защиты части территории специалисты устанавливали ограждения, однако животным всё равно удавалось проникать внутрь.