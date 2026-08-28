«Бактерии-монстры» из мерзлоты: Потепление может пробудить неуязвимых микробов от древнего сна

Таяние вечной мерзлоты теоретически может привести к появлению бактерий с необычно высокой устойчивостью к антибиотикам. Такой риск допустил заведующий кафедрой геокриологии геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Брушков в беседе с РИАМО.

По словам учёного, речь идёт о древних микроорганизмах, которые сохранились в мерзлоте и потенциально способны возобновить жизнедеятельность после оттаивания. За тысячи и миллионы лет они могли приобрести высокую устойчивость к неблагоприятным условиям среды.

«Те бактерии, которые выжили в мерзлоте, — мы сейчас говорим не о погибших, а о тех, которые находятся там в каком-то абиотическом состоянии и способны к дальнейшей жизни после оттаивания, — обычно очень устойчивы к факторам внешней среды», — объяснил Брушков.

Учёный допустил, что некоторые известные антибиотики против таких микроорганизмов могут оказаться малоэффективными. Дополнительный риск он связывает с возможностью передачи генов устойчивости современным бактериям.

По словам специалиста, древние микроорганизмы после попадания в современную биосферу теоретически способны обмениваться генетическим материалом с бактериями, уже приспособленными к жизни в организме человека. Именно такой сценарий Брушков образно назвал возможным появлением «монстров».

При этом речь идёт о научной гипотезе и потенциальном механизме, а не об обнаружении новых опасных патогенов. Сам факт оттаивания древней бактерии также не означает, что она обязательно окажется болезнетворной для человека.

Нельзя сказать, что человечество совсем не готово к подобным биологическим рискам. Ранее Life.ru рассказывал о создании экспериментального антибиотика, способного бороться с устойчивыми супербактериями. Разработка показала активность против опасных патогенов, которые плохо поддаются существующей терапии, поэтому учёные продолжают искать новые способы противодействия антибиотикорезистентности.