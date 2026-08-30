Памятник Станиславу Говорухину со «скрытыми посланиями» открыли в Волгограде

Сквер имени режиссёра и государственного деятеля Станислава Говорухина открыли в центре Волгограда. Новое общественное пространство появилось на бульваре проспекта Ленина, сообщила администрация региона.

Памятник Говорухину. Видео © Max / Вячеслав Володин

В центральной части установили памятник кинематографисту. По периметру разместили скульптурные композиции, посвящённые героям его известных картин. Среди них — радист Володя из «Вертикали», которого сыграл Владимир Высоцкий, Володя Шарапов из сериала «Место встречи изменить нельзя» и Робинзон Крузо в исполнении Леонида Куравлёва.

Ещё одна композиция изображает Тома Сойера и Гекльберри Финна. Эти роли в фильме Говорухина исполнили Фёдор Стуков и Владислав Галкин. В церемонии участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Особенностью сквера стало наличие скрытых деталей. Установленные скульптуры имеют многочисленные тайные послания и смыслы. Есть здесь экскурс в историю создания культовых лент, к героям фильмов и эпизоды из жизни самого Говорухина.

Напомним, Станислав Говорухин ушёл из жизни 14 июня 2018 года в подмосковной «Барвихе» на 83-м году. Официально причиной назвали острую сердечную недостаточность на фоне затяжной болезни. Его вдова Галина пережила супруга на четыре года — она трагически погибла при пожаре в собственном доме в 2022 года.