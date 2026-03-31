Экстрасенс связала смерть вдовы Говорухина с нарушением последней воли режиссёра

Последнюю волю усопшего родственника нельзя игнорировать — это может обернуться гибелью для ослушавшегося и его потомков. Такой вердикт вынесла экстрасенс Дарья Миронова, комментируя трагическую судьбу Галины Говорухиной. Женщина нарушила завещание мужа-режиссёра, который просил кремировать его, но она выбрала традиционное погребение. Спустя годы вдова сама сгорела при пожаре.

По словам Мироновой, если покойный озвучил конкретный способ ухода из жизни, а близкий поступает иначе, усопший может «забрать» живого с собой, используя тот же метод. В случае с Говорухиной — через огонь. Ясновидящая назвала это «кармическим ответом».

В разговоре с «Вечерней Москвой» экстрасенс предупредила, что наказание не ограничится одним человеком. Родственники, по её словам, связаны общим энергетическим полем, и неисполнение воли умершего навлекает беду на весь род на несколько поколений вперёд. Внуки и правнуки нарушителя рискуют повторить судьбу предка: погибнуть в огне или задохнуться от дыма.

«Долг перед умершим обязательно предполагает исполнение всех его пожеланий», — резюмировала Миронова, назвав нарушение этого обета прямой дорогой к родовому проклятию.

Генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров ранее поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин неожиданно заглянул на юбилей режиссёра Станислава Говорухина. По словам кинематографиста, встреча прошла в непринуждённой обстановке: глава государства активно включился в разговор, шутил, и атмосфера царила лёгкая, без лишнего пафоса.

Станислав Говорухин ушёл из жизни 14 июня 2018 года в подмосковной «Барвихе» на 83-м году. Официально причиной назвали острую сердечную недостаточность на фоне затяжной болезни. Его вдова Галина пережила супруга на четыре года — она трагически погибла при пожаре в собственном доме в Новой Москве в ноябре 2022 года.