«Ловил меня на том, как едят пельмени»: Лариса Гузеева вспомнила о дружбе с Говорухиным

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева посетила торжественный вечер на «Мосфильме», посвящённый 90-летию со дня рождения режиссёра Станислава Говорухина. На мероприятии она поделилась воспоминаниями о том, как складывались их отношения.

Оказывается, будущая звезда «Жестокого романса» начинала с эпизодической роли в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя». Актриса в беседе с Пятым каналом призналась, что попала на площадку в 18 лет благодаря обещанию организаторов познакомить её с Владимиром Высоцким.

«Этот эпизод, что я снималась в массовке, я как-то так его дико стеснялась и никогда никому не рассказывала», — поделилась Гузеева.

Долгое время она скрывала этот факт, но однажды решила напомнить о нём самому постановщику. Однако Говорухин не узнал её в той массовой сцене — тогда их настоящее знакомство ещё было впереди.

Личное общение состоялось только в 1990 году на общем мероприятии. Артистка смущалась, но режиссёр быстро расположил её к себе, предложив сразу перейти на «ты». Позже они подружились семьями, часто навещали друг друга и проводили время вместе.

Гузеева с теплотой вспоминала, как Станислав Сергеевич проверял её на знание уральских традиций. Будучи родом с Урала, она проходила его «тесты» — например, о том, как правильно есть пельмени.

«Он говорил: „Вот москвичи же со сметаной, а вот ты как?“ Я прошла все его, так сказать, проверочки, все эти тесты», — рассказала актриса.

А ранее генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров вспомнил неожиданный визит президента РФ Владимира Путина на юбилей Говорухина. По его словам, атмосфера на мероприятии была лёгкой и непринуждённой, а сам глава государства активно участвовал в беседе и шутил.