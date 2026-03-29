Путин признал, что режиссёр Говорухин мог бы стать хорошим президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что страна оказалась бы в надёжных руках, если бы на выборах 2000 года победил режиссёр Станислав Говорухин. Об этом он напомнил на юбилее деятеля в 2016 году, кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Путин назвал, в чьих руках Россия была бы «в надёжном положении». Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента РФ. Результат известен. Но скажу серьёзно: если бы граждане России сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надёжных руках», — сказал он.

Говоря о личности режиссёра, глава государства обратил внимание на его человеческие качества. Путин подчеркнул, что Говорухин отличается порядочностью, чувством ответственности и сильным характером. Отдельно он отметил искреннюю любовь деятеля культуры к Родине, назвав это одним из ключевых его достоинств.

Ранее Путин отметил, что не ожидал решения режиссёра Станислава Говорухина возглавить его предвыборный штаб в 2011 году. Президент подчеркнул, что благодарен Говорухину за поддержку, назвав её значимой для своей кампании.