Путин пообещал проконтролировать строительство «Дворца танца» Эйфмана

Президент России Владимир Путин пообещал взять на особый контроль строительство в Петербурге «Дворца танца» для театра балета Бориса Эйфмана, которое длится уже более двух десятилетий. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по культуре, где худрук учреждения пожаловался на многократный перенос сроков сдачи объекта.

Путин заметил, что, хотя разговоры о строительстве идут много лет, дело движется крайне медленно.

«В 2027 году, по-моему, должны закончить эту работу. Борис Яковлевич, сделаем всё, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать», — сказал он.

Путин обратил внимание, что и сам Эйфман тоже корректировал свой изначальный замысел. Далее, по словам главы государства, губернатор принял решение о переносе и инициировал обсуждение полного изменения концепции, а затем городские власти вновь выбрали прежнюю площадку. Эту территорию президент охарактеризовал как отличную, отметив, что она расположена в самом центре — в одной из красивейших точек Северной столицы.

Путин заявил, что ранее уже сигнализировал об этой проблеме профильным ведомствам, однако углубляться в подробности не стал, поскольку у коллег наверняка ещё появятся свои вопросы. Как заметил президент, к кому ни прислушаться — каждый по-своему прав, но на деле вышло именно так, как констатирует Эйфман. При этом глава государства выразил уверенность, что конечный результат окажется положительным.

Президент заверил, что за ходом строительства будет введён особый контроль, а к решению вопроса дополнительно привлекут Министерство культуры и администрацию президента. В заключение глава государства отметил, что они сообща займутся этой задачей, и выразил надежду на благоприятное завершение всех работ.

