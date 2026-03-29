29 марта, 13:20

Без звонка и охраны: Шахназаров вспомнил, как Путин поздравил Говорухина с юбилеем

Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

В 2016 году президент России Владимир Путин неожиданно посетил 80-летний юбилей народного артиста Станислава Говорухина. Об этом в разговоре с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным вспомнил кинорежиссёр генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

«Это была неожиданность! Я у него, кстати, был тамадой. Я этот вечер вёл, поэтому я сидел рядом со Славой. Вдруг, раз, Владимир Владимирович Путин пришёл и сел за наш же столик», — рассказал Шахназаров.

По его словам, атмосфера на мероприятии была лёгкой и непринуждённой, а сам глава государства активно участвовал в беседе и шутил. Режиссёр подчеркнул, что вечер прошёл в тёплой обстановке и оставил у участников приятные впечатления. Говоря о самом Говорухине, президент тогда отметил его личные качества — порядочность, ответственность, сильный характер и любовь к стране.

Путин назвал неожиданным решение Говорухина возглавить его предвыборный штаб

Ранее сообщалось, что Путин на юбилее Станислава Говорухина в 2016 году напомнил о президентских выборах 2000 года, в которых они участвовали как соперники. По словам главы государства, с Говорухиным страна оказалась бы в надёжных руках.

Милена Скрипальщикова
