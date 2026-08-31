СВО 31 августа: освобождение Садков, ВСУ бегут из Великого Прикола, окружение Доброполья, ЦРУ просит Путина о переговорах Оглавление Сумская область 31 августа: «Север» освободил Садки и Великий Прикол ДНР 31 августа: Армия России сжимает кольцо вокруг Доброполья Харьковская область 31 августа: Продвижение «Севера» у Волчанска и кризис снабжения ВСУ Запорожская область 31 августа: «Восток» крушит узлы связи ВСУ и штурмует опорники у Новосёловки Карта СВО на 31 августа 2026 года Глава ЦРУ предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского ВС РФ расширили зону контроля в Сумской области, провальные атаки ВСУ в Красном Лимане, «Восток» сминает позиции противника под Новосёловкой, украинские чиновники отказывают войскам в транспорте — дайджест Life.ru. 30 августа, 21:07 Армия России окружила Доброполье. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 31 августа: «Север» освободил Садки и Великий Прикол

Штурмовики группировки «Север» взяли под контроль населённые пункты Великий Прикол и Садки в Сумской области. Первый населённый пункт освободили бойцы 15-го танкового полка.

— С весны Великий Прикол служил мощным опорным районом 119-й отдельной бригады теробороны противника. Все летние контратаки ВСУ были отбиты, а 4-й батальон бригады потерял боеспособность и бежал с позиций, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

В Юнаковской громаде подразделения 22-го мотострелкового полка зачистили село Садки всего в пяти километрах от границы России.

— Село прижато к большому лесному массиву и с весны служило ВСУ опорным пунктом: здесь стояли расчёты ПВО, артиллерийские позиции и пункты управления БПЛА. Садки брали штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса. Ими блокирована и добивается в окружении группа до роты боевиков 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, не пожелавших сдаваться, — заключил Коц.

ДНР 31 августа: Армия России сжимает кольцо вокруг Доброполья

На Добропольском направлении подразделения ВС РФ продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Доброполья.

— В самом городе бои идут в южных кварталах: российские штурмовые группы вышли к зданию горсовета и закрепились на территории промышленной зоны, — сообщает военкор Евгений Лисицын.

На Краснолиманском направлении подразделения ВСУ пытаются контратаковать со стороны Коровьего Яра. Наши бойцы успешно отбивают накаты противника и удерживают рубежи в районе Красного Лимана.

— На Константиновском направлении фиксируется продвижение российских подразделений северо-восточнее Николайполья, а также на южных окраинах посёлка Алексеево-Дружковка, — резюмировал Лисицын.

Харьковская область 31 августа: Продвижение «Севера» у Волчанска и кризис снабжения ВСУ

Подразделения группировки «Север» продолжают продвигаться практически на всех ключевых участках фронта в Харьковской области. На фоне успешного наступления ВС РФ фиксируется рост числа военнослужащих противника, сдающихся в плен.

— Огневое поражение нанесено позициям врага в районах Золочёва, Черкасской Лозовой, Циркунов, Старого Салтова, Русской Лозовой, Погорелого, Приколотного, Гогино, Подсреднего, Мартового и Ветеринарного, — передают авторы канала «Северный ветер».

Одновременно с этим в рядах ВСУ обостряется логистический кризис. Администрация Харьковской области отклонила запросы ВСУ о выделении дополнительного транспорта для переброски резервов, перенаправив имеющиеся машины в ТЦК.

Расчёты гаубиц Д-30 группировки «Восток» поразили пункты управления БПЛА ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

Запорожская область 31 августа: «Восток» крушит узлы связи ВСУ и штурмует опорники у Новосёловки

За прошедшие сутки солдаты группировки «Восток» пресекли попытки ротации и вылазок противника, ликвидировав больше 20 групп ВСУ. На северном участке ВС РФ нанесли удары расчётами артиллерии, ПВО и дронов по позициям противника.

— В районах Великомихайловки, Покровского, Ивановки, Светлой Долины и Самойловки поражены пункты временной дислокации ВСУ. Уничтожены автомобильная техника, квадроциклы и наземные роботизированные комплексы противника, — передают авторы канала «Воин DV».

Западнее рубежа Ровное – Копани бойцы «Востока» выбили противника и овладели опорными пунктами. Наступательные действия развивают и амурские подразделения: бойцы продвинулись западнее Новосёловки и зачистили опорники в районе Червоной Криницы.

Карта СВО на 31 августа 2026 года

ВС РФ освободили на границе Белгородской и Курской областей сумское село Великий Прикол. Фото © Telegram / divgen

Глава ЦРУ предложил провести встречу Путина, Трампа и Зеленского

Появились новые подробности визита в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он предложил провести трёхстороннюю встречу лидеров России, США и Украины. Также он обсуждал возвращение к мирным переговорам между сторонами.

— Американские представители проинформировали Владимира Зеленского о встрече в Москве, а также сообщили, что Рэтклифф обсуждал там вероятность мирного диалога между сторонами, — сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что трёхсторонняя встреча глав государств возможна только для окончательной фиксации достигнутых договорённостей.

— Саммит Путин – Трамп – Зеленский предлагают уже давно проводить, и вы хорошо знаете позицию главы нашего государства: такая встреча возможна только для фиксации договорённостей. И договорённости — это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей, — заявил Песков.

Авторы Артём Артёмов