«Мне важно, чтобы спортсмена видели»: 16-летняя Андреева ушла от Тутберидзе

16-летняя фигуристка Елизавета Андреева объявила об уходе из группы Этери Тутберидзе. Спортсменка подтвердила появившуюся ранее информацию о завершении работы в «Хрустальном».

«Сегодня я завершаю важный этап своего спортивного пути и покидаю штаб Этери Тутберидзе», — сообщила Андреева.

Фигуристка объяснила, что после непростого периода хочет продолжить подготовку в атмосфере, где внимание уделяют не только результату, но и восстановлению после травм, взрослению и возвращению формы.

«Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе», — отметила спортсменка.

Где именно Андреева продолжит карьеру, пока неизвестно. По данным РИА «Новости», одним из приоритетных вариантов может стать школа олимпийской чемпионки Татьяны Навки, однако официально о переходе туда не объявлялось.

В сезоне-2024/25 Андреева дважды завоевала серебряные медали на этапах юниорского Гран-при России — в Москве и Казани. На первенстве России среди юниоров она заняла четвёртое место. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за проблем со здоровьем.

Ранее Life.ru писал, что из тренерского штаба Этери Тутберидзе ушла Аделия Петросян. Спортсменка сама объявила о своём решении в социальных сетях и призналась, что оно далось ей непросто. Петросян поблагодарила Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за совместную работу, программы, победы и полученный опыт. При этом фигуристка подчеркнула, что сохраняет уважение к бывшим наставникам и ценит всё, что они для неё сделали.