Конфеты с сюрпризом: Россиянка нашла в шоколаде следы пиршества личинок
SHOT ПРОВЕРКА: Следы насекомых нашли в конфетах «Княжеские» из «Пятёрочки»
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Следы насекомых обнаружила россиянка в конфетах «Княжеские», которые она купила в «Пятёрочке» в Димитровграде Ульяновской области. Женщина взяла сладости на развес в магазине на Московской улице, 55, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Дома во время чаепития семья заметила на шоколаде множество мелких частиц. Сначала покупатели предположили, что это следы насекомых или грызунов.
Женщина вернулась в магазин и показала конфеты сотрудникам. Продавцы осмотрели товар, признали его бракованным и вернули покупательнице деньги.
Пищевой технолог рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что обнаруженные частицы похожи на фрасс — следы жизнедеятельности насекомых. Такие следы, например, оставляют личинки пищевой моли и другие складские вредители.
У развесных сладостей есть дополнительный риск. После вскрытия транспортной коробки конфеты дольше контактируют с окружающей средой. Если покупатель подозревает, что к продукту добрались насекомые или грызуны, употреблять такие сладости не стоит.
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