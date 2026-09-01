Конфеты с сюрпризом: Россиянка нашла в шоколаде следы пиршества личинок

Следы насекомых обнаружила россиянка в конфетах «Княжеские», которые она купила в «Пятёрочке» в Димитровграде Ульяновской области. Женщина взяла сладости на развес в магазине на Московской улице, 55, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Дома во время чаепития семья заметила на шоколаде множество мелких частиц. Сначала покупатели предположили, что это следы насекомых или грызунов.

Женщина вернулась в магазин и показала конфеты сотрудникам. Продавцы осмотрели товар, признали его бракованным и вернули покупательнице деньги.

Пищевой технолог рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ, что обнаруженные частицы похожи на фрасс — следы жизнедеятельности насекомых. Такие следы, например, оставляют личинки пищевой моли и другие складские вредители.

У развесных сладостей есть дополнительный риск. После вскрытия транспортной коробки конфеты дольше контактируют с окружающей средой. Если покупатель подозревает, что к продукту добрались насекомые или грызуны, употреблять такие сладости не стоит.

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