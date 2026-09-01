Работа без испытания: В Госдуме напомнили, кому с сентября нельзя назначать испытательный срок

С 1 сентября 2026 года женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, нельзя будет устанавливать испытательный срок при приёме на работу. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с Life.ru рассказал, кого ещё нельзя принимать на работу с испытанием и что делать, если такой пункт незаконно появился в трудовом договоре.

Ранее такая гарантия действовала, если ребёнку ещё не исполнилось полутора лет. Теперь она будет распространяться на женщин, воспитывающих детей до трёх лет. Соответствующие изменения внесены в статью 70 Трудового кодекса РФ. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы

Если ребёнку ещё нет трёх лет, работодатель не сможет установить женщине испытательный срок даже по взаимному согласию или просто включить такое условие в трудовой договор. При этом сама гарантия не означает, что работодатель обязан принять на работу любого кандидата: он по-прежнему может оценивать образование, опыт и профессиональные навыки. Однако наличие маленького ребёнка не может служить причиной для отказа в трудоустройстве.

Запрет на испытательный срок действует и для других категорий работников. Его нельзя устанавливать беременным женщинам, несовершеннолетним, сотрудникам, приглашённым на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями, а также тем, кто заключает трудовой договор на срок до двух месяцев. При определённых условиях эта гарантия распространяется и на выпускников колледжей и вузов, которые впервые устраиваются по полученной специальности в течение года после окончания учёбы.

При оформлении на работу стоит внимательно прочитать трудовой договор. Условие об испытании должно быть прописано в нём прямо. Если такого пункта нет, человек считается принятым без испытательного срока, и работодатель не может через несколько дней или недель объявить, что первые месяцы работы всё-таки являются испытанием.

«Если испытательный срок установили человеку, которому по закону он не положен, ждать его окончания не нужно. Можно сразу обратиться к работодателю и потребовать привести условия трудового договора в соответствие с законом. Если вопрос решить не удаётся, работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда или в суд», — заключил вице-спикер Госдумы.

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