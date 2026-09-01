Тряска и новые запахи: Что сильнее влияет на кошку в путешествиях — стресс или джетлаг

Перелёт в другой часовой пояс может изменить привычный режим кошки, однако гораздо сильнее на её состояние влияет сам стресс от перевозки. Шум, тряска, незнакомые запахи и новая обстановка могут нарушить привычный режим питания и активности, рассказала Life.ru ветеринарный врач бренда AlphaPet Анастасия Субботина.

По словам специалиста, у кошек, как и у собак, есть суточные ритмы активности и питания, которые связаны прежде всего со сменой дня и ночи. На поведенческие и физиологические ритмы может влиять и режим кормления. Однако во время путешествия владельцу важнее не стремиться любой ценой попасть в привычное время кормления, а заранее подготовить питомца и снизить уровень стресса.

Перелёт в другой часовой пояс не так сильно влияет на животное, как стресс от самой перевозки, шума, тряски, запахов, незнакомой среды. Анастасия Субботина Ветеринарный врач бренда AlphaPet

Ветеринар советует начинать подготовку к поездке заранее. Переноску стоит оставить дома в доступном месте, чтобы кошка привыкла к ней и перестала воспринимать как источник опасности. Внутрь можно положить знакомую подстилку или плед, а также играть и кормить питомца в переноске. Успокаивающие средства при необходимости следует использовать заранее после консультации с ветеринарным врачом.

«Главная ошибка, которую допускает владелец, отправляясь в путешествие вместе с кошкой — это отсутствие должной подготовки перед поездкой», — подчеркнула ветеринар.

С собой лучше взять привычный корм в достаточном количестве и не использовать новый или незнакомый рацион. Если предстоит значительный сдвиг режима, график кормления можно начать постепенно корректировать ещё дома, небольшими шагами, а не пытаться одномоментно перевести кошку на местное время уже после прибытия.

Во время поездки важно обеспечить кошке доступ к воде и постараться максимально снизить стресс. Давать питомцу большую порцию непосредственно перед отправлением не стоит: это может повысить вероятность тошноты и рвоты.

После прибытия животному лучше дать спокойно освоиться, обеспечить доступ к воде и предложить привычный корм. Затем режим питания и активности можно постепенно вернуть к обычному.

Временное изменение аппетита после поездки может быть связано со стрессом. Однако если кошка полностью отказывается от еды в течение 24 часов, особенно если одновременно появляются рвота, вялость, боль или другие симптомы, ждать окончания адаптации не стоит — необходимо связаться с ветеринарным врачом.

Ранее Life.ru писал о том, что после возвращения с дачи кошкам и собакам тоже может потребоваться время, чтобы снова привыкнуть к квартире. Кошки способны адаптироваться к прежней обстановке дольше собак — иногда на это уходит от десяти дней до месяца. В этот период питомцу важно обеспечить спокойную атмосферу и не заставлять его моментально возвращаться к привычному распорядку. Вместо постоянных лакомств специалист посоветовала чаще играть с животным и постепенно восстанавливать его обычный режим.