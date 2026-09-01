Американский певец Лайонел Ричи попал в реанимацию после концерта

Американский певец Лайонел Ричи оказался в отделении интенсивной терапии в Сент-Луисе после выступления в субботу вечером. Как сообщает TMZ, артист самостоятельно обратился в местную больницу, где его обследовали.

По предварительной версии, причиной недомогания могло стать лёгкое обезвоживание. Источники портала утверждают, что Ричи рассчитывает покинуть больницу во вторник.

Проблемы со здоровьем уже влияли на концертный график певца в этом году. В июне ему пришлось перенести два выступления в Чикаго и Колумбусе. Перед этим Ричи прервал концерт в Сент-Поле из-за плохого самочувствия.

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