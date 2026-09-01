В Ленобласти сбили 16 беспилотников в ходе атаки ВСУ

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку беспилотников на Ленинградскую область. За время боевой работы над регионом были уничтожены 16 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что операция по ликвидации воздушных целей продолжается. Данные о возможных последствиях падения обломков и повреждениях на земле пока не приводятся.

«Над территорией Ленинградской области сбито 16 БПЛА. Боевая работа продолжается», – написал Дрозденко.

Ранее Life.ru писал, что ночью 1 сентября ограничения на полёты ввели сразу в 12 российских аэропортах. Временные меры коснулись крупных воздушных гаваней, включая Пулково, Сочи, Казань и Самару. Росавиация уточнила, что ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного движения. После завершения необходимых мероприятий аэропорты должны вернуться к штатной работе.