Вооружённый ножами мужчина ранил заложницу в Южно-Сахалинске, её освободил СОБР

Бойцы СОБР Росгвардии штурмом освободили женщину, которую вооружённый ножами мужчина удерживал в квартире в Южно-Сахалинске. Перед задержанием подозреваемый успел несколько раз ранить потерпевшую, сообщили в ГУ МВД России по Сахалинской области.

По данным правоохранителей, 47-летний мужчина заперся вместе с 44-летней знакомой в квартире на улице Физкультурной и угрожал ей двумя ножами. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, экстренные службы и бойцы спецподразделения.

Силовики организовали оперативный штаб и пытались решить ситуацию с помощью переговоров. Однако позже было принято решение о штурме квартиры. Во время задержания мужчина получил ранение в ногу и был обезврежен. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение. По версии следствия, мужчина нанёс ей не менее пяти ножевых ранений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам покушения на убийство и незаконного лишения свободы. Фигурант задержан, в ближайшее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее Life.ru писал, что в США вооружённая ножами женщина устроила нападение в центре Нью-Йорка. После атаки, в результате которой один человек погиб, полиция открыла огонь по нападавшей, когда она отказалась выполнить требования правоохранителей.