Удары ВС России по портовой и экономической инфраструктуре Одессы могут приблизить падение режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, российские военные успешно поражают объекты портовой инфраструктуры города, а проблемы с энергетикой могут усилить недовольство местных жителей.

Христофору заявил, что на фоне происходящего жители Одессы могут начать требовать от украинских властей объяснений по поводу эффективности западных систем ПВО.

Журналист также считает, что дальнейшее усиление ударов способно поставить Киев перед необходимостью капитуляции. При этом он оговорил, что развитие такого сценария зависит от того, вмешаются ли западные партнёры Украины.

Ранее Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры на юге Украины. По данным ведомства, поражены места хранения военных грузов и крупные хранилища ГСМ в Одессе и Черноморске, использовавшиеся для снабжения ВСУ.