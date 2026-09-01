Огненный рассвет в Одессе: Уничтожены склады с западным оружием и ГСМ
В Минобороны 1 сентября сообщили о поражении портовой инфраструктуры в Одессе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские вооруженные силы провели массированную операцию против объектов военной инфраструктуры на юге Украины. Удар пришёлся по стратегическим узлам в Одессе и Одесской области, а также по портовым комплексам в Одессе и Черноморске.
Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, целью операции стали объекты, имеющие критическое значение для снабжения украинских сил. В ходе ударов были поражены места хранения грузов военного назначения, а также крупные хранилища горюче-смазочных материалов.
По заявлению ведомства, эти объекты обеспечивали логистику и функционирование украинских портов, через которые ведётся снабжение подразделений ВСУ. Уничтожение указанной инфраструктуры направлено на ослабление возможностей противника по получению и распределению военных ресурсов.
Также российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ в районе Херсона. Как сообщили в Минобороны РФ, лётчики Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.
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