Российские вооруженные силы провели массированную операцию против объектов военной инфраструктуры на юге Украины. Удар пришёлся по стратегическим узлам в Одессе и Одесской области, а также по портовым комплексам в Одессе и Черноморске.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, целью операции стали объекты, имеющие критическое значение для снабжения украинских сил. В ходе ударов были поражены места хранения грузов военного назначения, а также крупные хранилища горюче-смазочных материалов.

По заявлению ведомства, эти объекты обеспечивали логистику и функционирование украинских портов, через которые ведётся снабжение подразделений ВСУ. Уничтожение указанной инфраструктуры направлено на ослабление возможностей противника по получению и распределению военных ресурсов.

Также российская авиация нанесла удар по военным объектам ВСУ в районе Херсона. Как сообщили в Минобороны РФ, лётчики Воздушно-космических сил применили авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500.