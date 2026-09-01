Путин поздравил Мирзиёева с 35-летием независимости Узбекистана

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Шавкату Мирзиёеву по случаю 35-летия независимости Республики Узбекистан. Глава государства подчеркнул, что страна успешно движется по пути социального и экономического прогресса.

Президент отметил, что республика «по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене». Он особо выделил текущий уровень взаимодействия между Москвой и Ташкентом.

Официальная позиция Кремля гласит: «Российско-узбекистанские отношения носят характер стратегического партнёрства и союзничества». Стороны наладили эффективную работу по всем ключевым направлениям, включая международные дела.

Президент уверен, что совместная деятельность поможет укрепить региональную безопасность. Дальнейшее наращивание комплекса связей будет направлено на обеспечение стабильности и процветания двух народов.

В финале послания Владимир Владимирович пожелал своему коллеге здоровья и успехов, а узбекскому народу — счастья.

Президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.