Подозреваемый в убийстве троих человек в Черногории покончил с собой

Россиянин Михаил Шабунин, подозреваемый в убийстве троих человек в Черногории, найден мёртвым. Его тело обнаружили в лесу возле населённого пункта Топла недалеко от Херцег-Нови. Об этом сообщил SHOT.

Михаил Шабунин. Фото © Telegram / SHOT

Ночью сотрудники полиции заблокировали Шабунина в лесном массиве. Во время попытки задержания мужчина открыл огонь по правоохранителям, после чего его нашли мёртвым. Обнаружение тела позволило завершить масштабную операцию по розыску уроженца Перми. До этого силовики считали его вооружённым и опасным.

По версии следствия, накануне россиянин приехал в стрелковый клуб «Češka zbrojevka» в Даниловграде, расположенном примерно в 100 километрах от места, где его нашли. В тире погибли три человека. После произошедшего подозреваемый покинул территорию клуба на Seat Cordoba.

Автомобиль впоследствии обнаружили брошенным на окраине Подгорицы. По предварительным данным, машина принадлежала одной из жертв и была угнана после нападения. Местные жители рассказали, что Шабунин регулярно появлялся в стрелковом клубе. Руководитель местной полиции охарактеризовал россиянина как опасного человека.

В Черногорию мужчина прибыл на автобусе и неоднократно выезжал за пределы страны. В частности, он посещал Боснию и Герцеговину: только за пять дней в начале июля таких поездок было восемь. Последний въезд Шабунина в Черногорию состоялся 12 июля. После трагедии власти объявили 1 и 2 сентября днями траура. В Даниловграде также перенесли начало учебного года — школьные занятия стартуют 3 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с россиянином. Турист из России в Паттайе сбил мотоциклистку дверью такси. После аварии мужчину задержали, а полицейские сообщили ему, что до окончания разбирательства он не сможет покинуть страну.