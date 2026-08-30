Россиянин сбил мотоциклистку дверью такси и теперь не может покинуть Таиланд
Туриста из России задержали в Паттайе после аварии с мотоциклисткой
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Отпуск супругов из Томской области в Паттайе закончился ДТП и закрытием выезда из страны. По данным канала «Реальный Таиланд», Сергей открыл заднюю дверь такси со стороны проезжей части, и в неё врезалась ехавшая мимо мотоциклистка.
Инцидент произошёл вечером 29 августа в районе Джомтьена. Россиянин с женой приехали на такси Bolt к ресторану с морепродуктами. Супруга вышла из машины слева, а Сергей открыл правую заднюю дверь.
В этот момент в дверь врезалась тайка на мотоцикле. Женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Россиян и водителя машины после аварии отвезли в полицейский участок Донгтан.
По словам Сергея, полицейские сообщили ему, что до завершения разбирательства он не сможет покинуть Таиланд. Обратный рейс супругов запланирован на 1 сентября, однако теперь их возвращение зависит от хода дела и состояния пострадавшей.
По предварительным данным, страховка автомобиля может покрыть до 80 тысяч батов расходов. Если сумма окажется выше, вопрос с компенсацией придётся решать отдельно. Официального подтверждения этого лимита и условий страхового полиса пока нет.
Ранее Life.ru сообщал о другом тяжёлом ДТП с россиянкой в Паттайе. 39-летняя жительница Братска попала в аварию на мотоцикле и получила тяжёлую травму головы. Врачи диагностировали гибель головного мозга, и спустя несколько дней женщина скончалась. На момент происшествия у неё не было оформленной медицинской страховки.
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