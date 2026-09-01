Минус 16 складов: Оружие НАТО превратилось в пепел под ударами наших беспилотников
Поражены 16 объектов хранения техники и 6 ёмкостей с ГСМ в Одессе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы. Операция была направлена против критически важных узлов, обеспечивающих функционирование подразделений противника.
В официальной сводке Минобороны РФ подтверждено поражение целей, задействованных в приеме зарубежной помощи. В результате атаки уничтожено 16 хранилищ, где располагались вооружение и боевая техника.
Помимо арсеналов, ликвидации подверглись 6 резервуаров с горюче-смазочными материалами. Эти объекты предназначались для обеспечения нужд украинских формирований, получающих снабжение от западных партнёров.
Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.
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