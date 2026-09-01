Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы. Операция была направлена против критически важных узлов, обеспечивающих функционирование подразделений противника.

В официальной сводке Минобороны РФ подтверждено поражение целей, задействованных в приеме зарубежной помощи. В результате атаки уничтожено 16 хранилищ, где располагались вооружение и боевая техника.

Помимо арсеналов, ликвидации подверглись 6 резервуаров с горюче-смазочными материалами. Эти объекты предназначались для обеспечения нужд украинских формирований, получающих снабжение от западных партнёров.

Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.