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Специальная военная операция

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Опубликовано 1 сентября, 06:48

Минус 16 складов: Оружие НАТО превратилось в пепел под ударами наших беспилотников

Поражены 16 объектов хранения техники и 6 ёмкостей с ГСМ в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре Одессы. Операция была направлена против критически важных узлов, обеспечивающих функционирование подразделений противника.

В официальной сводке Минобороны РФ подтверждено поражение целей, задействованных в приеме зарубежной помощи. В результате атаки уничтожено 16 хранилищ, где располагались вооружение и боевая техника.

Помимо арсеналов, ликвидации подверглись 6 резервуаров с горюче-смазочными материалами. Эти объекты предназначались для обеспечения нужд украинских формирований, получающих снабжение от западных партнёров.

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Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.

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Оксана Попова
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