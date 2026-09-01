Минувшей ночью Вооружённые силы России провели серию точечных ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуры в Киеве. Операция была направлена на срыв цепочек поставок и производства средств воздушной разведки и нападения.

Согласно заявлению Министерства обороны РФ, поражено предприятие ООО «Аэробавовна». Данный объект специализировался на изготовлении аэростатов, используемых для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами, включая системы типа «Хорнет». Уничтожение производственных мощностей существенно затруднит возможность применения противником данных средств БПЛА.

Параллельно с этим огневому воздействию подверглось локомотивное депо «Дарница». Этот объект играет ключевую роль в обслуживании железнодорожного парка, задействованного в переброске военных грузов. Вывод из строя ремонтных мощностей депо осложнит логистику снабжения украинских формирований.

Данные удары являются частью системной работы по нейтрализации критически важной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность ВСУ. Российское военное ведомство продолжает вести мониторинг обстановки для реализации дальнейших оперативных задач.

Ранее российские военные ударными беспилотниками поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе Киевской области. Объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых ВСУ западными странами.