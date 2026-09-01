Титов предупредил об угрозе «режима берсерка» для экономики

Полный перевод экономики на военные нужды может привести к её фактической деформации и долго существовать не способен. Такое сравнение в преддверии ВЭФ-2026 РБК привёл специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

По его словам, оба направления исторически развивались параллельно и нередко взаимодействовали друг с другом. В качестве примера специалист привёл технологии, появившиеся благодаря военно-промышленному комплексу, а затем получившие применение в мирной жизни. Однако, считает Титов, ситуация принципиально меняется, когда практически все ресурсы направляются на обеспечение военных потребностей.

«Это вообще не экономика, это такой «режим берсерка», который может существовать лишь крайне ограниченное время, и о необходимости которого надо сто раз задуматься», — заключил он.

Берсерками называли воинов древнегерманской и древнескандинавской традиции, которым приписывали необычайную ярость в бою, нечувствительность к боли и огромную физическую силу. Существуют научные версии, согласно которым состояние боевого транса могло быть связано в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая настой из мухоморов.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил обновить концепцию будущего развития экономики России. В основе новой модели, по его мнению, должны находиться человеческий потенциал, частное предпринимательство и современные технологии.