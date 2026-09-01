Новая книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь» поступила в магазины по всей РФ

Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь» начала поступать в магазины по всей стране и уже доступна для заказа онлайн. Издательство АСТ установило общий тираж новинки в 70 тысяч экземпляров, увеличив первоначальный план с 50 тысяч из-за высокого спроса ещё на этапе печати.

Все доходы от продажи книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Решение о благотворительном характере проекта было принято автором и издательством до старта продаж.

А ранее Life.ru писал, что Маргарита Симоньян получила специальный приз Национальной литературной премии «Слово». Награду вручили за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Режиссёр Константин Богомолов назвал книгу личным дневником мыслителя на линии фронта мировоззренческих битв.