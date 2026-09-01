Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:46

Новая книга Маргариты Симоньян «Непервая любовь» поступила в магазины по всей РФ

Обложка © RT

Обложка © RT

Новая книга главного редактора RT Маргариты Симоньян «Непервая любовь» начала поступать в магазины по всей стране и уже доступна для заказа онлайн. Издательство АСТ установило общий тираж новинки в 70 тысяч экземпляров, увеличив первоначальный план с 50 тысяч из-за высокого спроса ещё на этапе печати.

Все доходы от продажи книги будут направлены на помощь пострадавшим от атак беспилотников. Решение о благотворительном характере проекта было принято автором и издательством до старта продаж.

Книга Маргариты Симоньян вошла в топ-2 антиутопий по продажам в начале 2026 года
Книга Маргариты Симоньян вошла в топ-2 антиутопий по продажам в начале 2026 года

А ранее Life.ru писал, что Маргарита Симоньян получила специальный приз Национальной литературной премии «Слово». Награду вручили за роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра». Режиссёр Константин Богомолов назвал книгу личным дневником мыслителя на линии фронта мировоззренческих битв.

Главные события в мире литературы, музыки и искусства — в разделе «Культура» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Маргарита Симоньян
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar