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Опубликовано 1 сентября, 07:54

«Зеркальный ответ»: Военкор сравнил пустые полки на Украине с блокадой Донбасса в 2014 году

Военкор Стешин: Пустые полки на Украине — зеркальный ответ на блокаду Донбасса

Обложка © ТАСС / Frank Augstein

Обложка © ТАСС / Frank Augstein

В соцсетях и телеграм-каналах распространяются кадры опустевших секций в украинских супермаркетах — нет масла, круп, овощей и молока. По данным военкора KP.RU Дмитрия Стешина, это следствие ответных ударов российских войск по объектам, где Киев разместил склады боеприпасов и сборочные цеха дронов.

Как утверждает журналист, украинские власти использовали логистические центры гипермаркетов и продуктовые склады для военных нужд, фактически втянув гражданскую инфраструктуру в войну. После ударов по этим объектам возник перебой с поставками продовольствия.

Стешин также напомнил о событиях ноября 2014 года, когда Украина ввела экономическую блокаду Донбасса, остановив выплаты пенсий шахтёрам и пропуск грузовиков с едой. Тогда, по его словам, в Донецке и Луганске начался голод, а миссия ОБСЕ не вмешивалась. Теперь, считает военкор, похожая ситуация разворачивается уже на всей территории Украины, но в зеркальном отражении.

При этом автор подчёркивает, что жители Донбасса не устраивают карнавалов при виде пустых полок в Киеве. По его мнению, в этой сдержанной реакции — молчаливое понимание того, на чьей стороне правда.

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Ранее Life.ru писал, что около 90% складов украинских торговых сетей уничтожено ударами ВС РФ. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий признавал, что из-за потери складской инфраструктуры ассортимент в магазинах может сократиться, а доставка товаров станет сложнее, дороже и займёт больше времени. При этом украинские власти рассчитывают перестроить логистику и чаще возить продукцию напрямую от производителей в торговые точки.

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Дарья Нарыкова
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