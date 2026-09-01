Тысяча дронов вместо мира: Захарова назвала заявление Зеленского бравадой для Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала рассчитанным на западную аудиторию заявление Владимира Зеленского о планах довести число ударов беспилотниками по России до тысячи в сутки. Об этом дипломат заявила на брифинге на полях ВЭФ.

Захарова напомнила, что, по словам украинского лидера, сейчас среднее число таких ударов составляет около 300 в день. Она заявила, что увеличение показателя более чем втрое демонстрирует воинственный настрой Киева.

По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, заявление Зеленского прежде всего предназначено для западной аудитории, от которой Киев рассчитывает получить новые финансовые транши.

Захарова также заявила, что слова украинского руководства противоречат его прежним заявлениям о готовности к переговорам и миру. По её мнению, намерение наращивать число атак свидетельствует о том, что эти заявления были неискренними.

Дипломат добавила, что российские вооружённые силы продолжают наносить удары по военным производственным объектам на территориях, находящихся под контролем Киева.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что сентябрь может существенно повлиять на ситуацию вокруг урегулирования конфликта с Россией. По его словам, Киев ожидает результатов работы представителей Дональда Трампа и продолжает обсуждать с американской стороной дальнейшие шаги.