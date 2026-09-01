Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой деятельности представителей Украины за рубежом. По её словам, недавние директивы Владимира Зеленского превращают сотрудников дипмиссий в «террористических эмиссаров».

На полях ВЭФ дипломат подчеркнула, что глава Украины потребовал от сотрудников посольств отойти от привычного протокола. Теперь их главная задача — любой ценой добиваться от принимающих стран поставок вооружений.

Захарова отметила, что многие из этих людей получили фундаментальную профессиональную подготовку ещё в советские времена. Тем не менее, нынешние инструкции заставляют их отказаться от классических норм дипломатической работы.

Теперь эти чиновники представляют не интересы украинского народа или своего государства, а работают как часть террористического механизма, добавила спикер российского внешнеполитического ведомства.

Целью их деятельности становится поиск способов уничтожения людей. Как утверждает представитель МИД, под удар попадают не только граждане других государств, но и мирное население, включая собственных жителей Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что британские рекрутеры вербуют наёмников для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в странах Латинской Америки. Контракты предлагаются и людям с криминальным прошлым, в том числе членам наркокартелей.