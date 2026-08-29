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Регион
29 августа, 13:59

МИД Турции вызвал посла Украины из-за атак ВСУ на суда в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ram the image creator

Посла Украины в Анкаре Наримана Джелялова вызвали в МИД Турции после обстрелов турецких судов в Чёрном море. Во время встречи дипломату передали официальную позицию Анкары по поводу произошедших атак. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Турецкая сторона также сделала предупреждение о необходимости обеспечить безопасность людей и имущества в регионе. Отдельно в МИД подчеркнули важность защиты гражданского судоходства и окружающей среды в Чёрном море.

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25 августа глава турецкой судоходной компании Transbosphor Мустафа Джан обвинил Украину в ударах по коммерческим судам и назвал происходящее «пиратством». Он призвал Анкару добиться прекращения атак и предупредил, что потери турецкой экономики могут достичь $20 млрд. А 27 августа Life.ru сообщал о новой атаке на турецкий танкер STAR II в Чёрном море.

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Андрей Бражников
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