«Это была Украина»: Глава крупной турецкой судоходной компании прямо обвинил Киев в пиратстве

Украина первой начала атаковать коммерческие суда в Чёрном море, утверждает глава турецкой судоходной компании Transbosphor Мустафа Джан. В эфире Bloomberg HT он назвал такие удары «пиратством».

По словам бизнесмена, изначально целью становились суда, перевозившие военные грузы. Затем после саммита НАТО за несколько дней был атакован конвой из 35 кораблей, возмутился собеседник издания. Он добавил, что повреждения выводят суда из эксплуатации, а экипажи после нападений отказываются работать в опасном регионе.

«Я считаю, что тем, кто спровоцировал и начал всё это, была Украина. Даже не считаю, а знаю», — сказал Джан.

Он призвал Анкару добиться от Киева прекращения ударов и создать новый безопасный коридор для торговли зерном. Возможные потери турецкой экономики за ближайшие три месяца предприниматель оценил в $20 млрд. По его прогнозу, сумма может вырасти из-за подорожания нефти, пшеницы и другого сырья.