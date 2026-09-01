Россиянам объяснили, как не остаться без работы и денег из-за неоформленного отпуска
Эксперт Шульженко: Устное согласие на отпуск не защитит от увольнения за прогул
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Если начальник устно разрешил отдохнуть, но приказ не подписан, отсутствие на работе могут расценить как прогул. Вплоть до расторжения трудового договора, предупредила директор департамента организационного развития Ирина Шульженко в беседе с «Газетой.ru».
Чтобы перенос или внеплановый отдых не привели к дисциплинарному взысканию, договорённость нужно зафиксировать документально — бумажным заявлением или электронным согласованием в корпоративной системе. Без этого работодатель вправе считать невыход нарушением.
В суде или при внутреннем разбирательстве учитывают переписку в мессенджерах, электронные письма и даже показания коллег, говорит эксперт. Но такие доказательства не гарантируют, что отсутствие признают уважительным — их оценивают в совокупности, и шансы на оправдание невелики.
Особенно осторожным стоит быть тем, кто уже купил билеты и забронировал отель. Если отпуск официально не оформлен, взыскать потраченные деньги с компании, скорее всего, не получится.
Самим же организациям Шульженко советует прописать чёткий порядок согласования отпусков. Это избавит сотрудников от неопределённости, а руководителям поможет вовремя распределять нагрузку.
А ранее Life.ru писал, что с 1 сентября изменятся причины для экстренного отзыва работника из отпуска. Работодатели смогут в исключительных случаях отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Ранее для этой категории действовал полный запрет.
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