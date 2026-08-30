С 1 сентября изменятся причины для экстренного отзыва работника из отпуска

С 1 сентября работодатели смогут в исключительных случаях отзывать из отпуска сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях труда. Ранее для этой категории действовал полный запрет, рассказала эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

Новое правило будет применяться только при чрезвычайных обстоятельствах. Речь идёт о предотвращении катастрофы или производственной аварии, а также ликвидации их последствий или последствий стихийного бедствия.

При этом самого факта ЧС недостаточно. Работодатель должен доказать, что непосредственное участие конкретного специалиста действительно необходимо с учётом его трудовых обязанностей.

«С 1 сентября <...> отзыв становится возможным, однако исключительно в строго определенных чрезвычайных обстоятельствах», — пояснила Подольская ТАСС.

Согласие сотрудника по-прежнему должно быть письменным. Время, отработанное после возвращения из отпуска, оплачивается не менее чем в двойном размере.

Неиспользованные дни человек сможет взять в удобное время до конца рабочего года либо присоединить их к отдыху за следующий год. По словам эксперта, изменения не дают работодателям права произвольно возвращать людей на рабочие места.

О грядущем изменении Life.ru писал ещё 12 августа. Депутат Госдумы Игорь Антропенко пояснял, что сотрудников вредных и опасных производств разрешат экстренно отзывать только для предотвращения аварий и ликвидации последствий ЧС. За такую работу также предусмотрена двойная оплата.