«Туман войны» не рассеялся: Си Цзиньпин сделал заявление на саммите ШОС

На заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важным заявлением относительно текущей международной обстановки.

Лидер Китая отметил, что мир переживает этап колоссальных трансформаций, которые происходят «раз в 100 лет», и этот процесс стремительно ускоряется. По словам Си Цзиньпина, сегодня человечество сталкивается с ожесточённой борьбой между двумя фундаментально разными подходами: диалогом и открытым противостоянием, взаимовыгодным сотрудничеством и концепцией игр с «нулевой суммой», а также между многосторонним форматом принятия решений и односторонними действиями отдельных игроков.

Особое внимание в своей речи председатель КНР уделил вопросам безопасности. Он констатировал, что, несмотря на прошедшие 25 лет с момента создания ШОС, «туман войны» по-прежнему не рассеялся, и угрозы глобальной стабильности остаются крайне высокими.

С похожим заялением выступил и Владимир Путин. Лидер России подчеркнул, что державы обязаны приложить максимум усилий, чтобы не допускать провоцирования вооружённых столкновений.