«Быть рядом»: Ветераны СВО проводили в первый класс детей погибших боевых товарищей

Ветераны специальной военной операции проводили на первые школьные линейки детей погибших боевых товарищей в 40 регионах России. В День знаний акция «Быть рядом» охватила вдвое больше субъектов страны, чем годом ранее, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО.

Участники спецоперации сопровождали первоклассников из семей погибших военнослужащих. Организаторами акции выступили Ассоциация ветеранов СВО и Роспатриотцентр Росмолодёжи.

В некоторых регионах формат расширили и на семьи действующих военнослужащих. Так, в Рязани Герой России, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов и участник СВО Артур Абелян проводили в школу двух дочерей бойцов, которые сейчас выполняют боевые задачи.

«Боевые товарищи не заменят отца, они становятся надёжной опорой и показывают ребёнку, что он не один», — подчеркнула заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Ксения Семёнова.

Акция выросла из истории, произошедшей в Тамбовской области 1 сентября 2023 года. Life.ru рассказывал о ней: сын погибшего участника СВО Дмитрия Семёнова пошёл в первый класс, держа за руки боевых товарищей своего отца. На торжественной линейке Руслану также доверили поднять российский флаг.