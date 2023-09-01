Боевые товарищи погибшего участника спецоперации отвели его сына в первый класс

В Тамбовской области сын погибшего участника спецоперации 1 Сентября пошёл в первый класс, держа за руки боевых товарищей своего папы, награждённых орденами Мужества. Об этом рассказала председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.

Сын погибшего бойца СВО пошёл в школу, держа за руки боевых товарищей отца. Фото © T.me / Анна Цивилёва

Сын погибшего бойца СВО поднял флаг России на территории школы в Тамбовской области. Фото © T.me / Анна Цивилёва

Папа Руслана — Дмитрий Семёнов — был командиром отряда специального назначения на Изюмо-Славянском направлении и в мае прошлого года погиб при выполнении боевых задач. Ему присвоено звание Героя России. Его товарищи — Николай и Игорь — оказались тяжело ранены и также были награждены орденами Мужества. Команда филиала фонда "Защитники Отечества" теперь поддерживает и сопровождает семью погибшего военнослужащего, оказывая помощь и приглашая мальчика на разные мероприятия.

Сегодня первокласснику на торжественной линейке доверили очень важное дело — поднять флаг России на территории школы, и Руслан успешно выполнил задание. Ветераны, кстати, пожелали Руслану хорошей учёбы, а также не забывать нашу историю и всегда помнить о героическом пути отца.