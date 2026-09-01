Банда отомстила музыканту за песню про криминал и выпустила в него 18 пуль

Популярного исполнителя песен на языке харьянви Анкита Балияна застрелили возле спортзала в индийском городе Шамли в штате Уттар-Прадеш. Спустя несколько дней двое подозреваемых в убийстве погибли в перестрелке с полицией.

Нападение произошло вечером 26 августа, когда Балиян после тренировки направлялся к своему автомобилю. Четверо мужчин подъехали на двух мотоциклах и открыли огонь. По данным полиции, было произведено около 18 выстрелов. Певца доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

31 августа правоохранители выследили двух подозреваемых — 22-летнего Мохита и 24-летнего Сумита. Полиция утверждает, что при попытке задержания они открыли огонь, после чего были смертельно ранены ответными выстрелами. Два сотрудника полиции также получили ранения.

Следствие считает, что в убийстве участвовали четверо непосредственных исполнителей и ещё двое человек, следивших за передвижениями Балияна перед нападением. Поиск оставшихся подозреваемых продолжается.

Одной из основных версий убийства стала месть со стороны преступной группировки Gogi Gang. В центре внимания следствия оказалась одна из самых известных песен Балияна — Bhari Court Mein Goli Maarenge. Композиция посвящена убийству в здании суда и набрала более 54 млн просмотров на YouTube. Полиция выясняет, могло ли её содержание стать причиной конфликта певца с бандой.

После убийства в соцсетях также появился пост от аккаунта, связанного, предположительно, с Gogi Gang, автор которого взял ответственность за расправу. Правоохранители отдельно проверяют подлинность этой публикации и её связь с преступлением.

Балиян был известен как певец, актёр и блогер, работавший преимущественно в жанре харьянви. Значительная часть его песен и клипов была посвящена криминальной тематике, оружию и противостоянию группировок.

А ранее в Алеппо был убит известный сирийский певец Джамаль Ассаф, известный исполнением песен с восхвалением прежнего президента республики Башара Ассада. Артист погиб во время перестрелки с патрулём сил внутренней безопасности, пытавшимся его задержать.