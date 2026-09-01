Присяжные признали «Кеффе Ди» Дэвиса виновным в убийстве Тупака Шакура

Присяжные округа Кларк признали 63-летнего Дуэйна «Кеффе Ди» Дэвиса виновным в организации убийства хип-хоп-исполнителя Тупака Шакура. Дело оставалось одним из самых известных нераскрытых преступлений в музыкальной индустрии. Об этом пишет Reuters.

Следствие предъявило Дэвису обвинение в убийстве с применением смертельного оружия. Ранее он занимал руководящую позицию в уличной группировке Southside Compton Crips. Сам подсудимый вину не признал.

Законы штата Невада позволяют признать человека виновным в убийстве даже в том случае, если он сам не стрелял. По предъявленному обвинению Дэвису может грозить пожизненное заключение. Вынесение приговора запланировано на 13 октября.

Одним из доказательств на процессе стала аудиозапись, которую сделали ещё в 2008 году. На ней Дэвис рассказал о причастности своего племянника Орландо «Бэби Лейн» Андерсона к нападению. По словам Дэвиса, именно Андерсон стрелял по автомобилю Тупака. Сам обвиняемый утверждал, что передал племяннику пистолет.

Как писал Life.ru, процесс над Дэвисом стал первым судебным разбирательством по делу об убийстве Тупака почти через 30 лет после преступления. Обвинение представило многочасовые записи разговоров с Дэвисом. На них он говорил, что разозлился после конфликта между Шакуром и его окружением с племянником Дэвиса. 7 сентября 1996 года они избили Андерсона в казино.