Спустя 27 лет в деле об убийстве Тупака Шакура может появиться подозреваемый — это P. Diddy

Продюсеру Шону Комбсу, известному под псевдонимом P. Diddy, могут предъявить обвинения в причастности к убийству рэпера 2Pac (Тупак Шакур), совершённому в 1996 году. Такую информацию распространила британская газета The Daily Telegraph.

Однако фигурантом дела Комбс станет лишь в том случае, если стороне обвинения удастся доказать, что организатором расправы выступал Дуэйн Кит Дэвис, ранее возглавлявший уличную группировку Compton Crips. Именно этот человек сейчас находится под судом, и его показания могут напрямую затронуть музыкального продюсера.

Шон Комбс в настоящее время отбывает 50-месячный срок в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. Ему предъявили обвинения более чем по ста эпизодам изнасилования. Финальная дата освобождения назначена на 23 февраля 2028 года.

Тупак Шакур получил несколько огнестрельных ранений 7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе. Музыканту на тот момент было 25 лет, он скончался в больнице спустя шесть дней после нападения. Дэвиса арестовали только в 2023 году, когда расследование возобновилось после его публичных заявлений и выхода автобиографии.

Напомним, судебные слушания стартовали в Лас-Вегасе 17 августа. На скамье подсудимых оказался Дуэйн Дэвис по прозвищу Keffe D, которого следствие считает ключевой фигурой в подготовке нападения на Шакура. Прокуратура настаивает на том, что мотивом послужил давний конфликт с участием племянника Дэвиса Орландо Андерсона. В качестве доказательства приводились мемуары подсудимого, опубликованные в 2019 году, где он детально описал события того периода. Вместе с тем Дэвис называл Шона Комбса вероятным заказчиком преступления.