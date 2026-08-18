Спустя 30 лет в США начался процесс по делу об убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе 17 августа начались слушания по делу об убийстве американского рэпера Тупака Шакура, произошедшем в 1996 году. Перед судом присяжных предстал Дуэйн «Кеффе Ди» Дэвис, которого обвиняют в организации нападения на музыканта. Об этом сообщает CNN.

По версии обвинения, Дэвис стал организатором расправы из-за конфликта, связанного с его племянником Орландо Андерсоном. Представитель прокуратуры Бину Палал заявил, что Дэвис на протяжении многих лет открыто демонстрировал враждебность к Шакуру. В подтверждение своих слов обвинение сослалось, в частности, на мемуары Дэвиса, опубликованные в 2019 году.

Защита придерживается другой версии. Адвокат Майкл Санфт заявил, что, несмотря на то, что Дэвис на протяжении многих лет рассказывал о своей причастности к произошедшему, эти заявления не следует считать достоверными. Он также поставил под сомнение качество расследования и заявил, что некоторые материалы следствия были подготовлены с опозданием.

Обстоятельства убийства Шакура оставались неустановленными десятилетиями. Как пишет ABC, расследованию мешали отсутствие вещественных доказательств и нежелание участников криминальной среды раскрывать известную им информацию. Единственный оставшийся в живых очевидец стрельбы — Мэрион «Шуг» Найт, находившийся за рулём автомобиля рядом с Шакуром, — отказался сотрудничать со следствием.

При этом Дэвис ранее неоднократно говорил о своей роли в произошедшем. Он рассказывал об убийстве в документальном фильме, во время допросов и в собственной книге. Именно эти заявления, по данным ABC, помогли следствию вновь активизировать расследование. Сейчас обвиняемый утверждает, что намеренно распространял ложную информацию, и настаивает, что в ночь убийства вообще не находился в Лас-Вегасе.

Прокуратура при этом не утверждает, что Дэвис лично стрелял в рэпера. Следствие считает его человеком, который организовал нападение.

Дэвис, ранее занимавший руководящую позицию в лос-анджелесской банде, был задержан в сентябре 2023 года. С того времени он находится под стражей и своей вины не признаёт. В случае обвинительного вердикта ему может грозить пожизненное заключение. Ожидается, что процесс продлится около месяца, а решение присяжных может быть объявлено 13 сентября — в годовщину смерти Шакура.

Ранее Life.ru рассказывал, что Дуэйн Дэвис называл рэпера и продюсера P. Diddy возможным заказчиком убийства Тупака Шакура. При этом Шон Комбс отрицал причастность к произошедшему.