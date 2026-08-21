Почти 30 лет спустя: суд услышал признание в убийстве Тупака Шакура

В Лас-Вегасе продолжается суд над Дуэйном «Кеффе Ди» Дэвисом, которого обвиняют в организации убийства рэпера Тупака Шакура в 1996 году. На заседании присяжным представили аудиозапись разговора Дэвиса с полицией, сделанную в 2008 году.

На записи он рассказал, что его племянник Орландо «Бэби Лейн» Андерсон находился среди участников нападения и, по его словам, именно он открыл огонь по автомобилю Тупака.

Сам Дэвис утверждал, что передал Андерсону пистолет. В момент стрельбы он находился в белом Cadillac вместе с ещё тремя мужчинами.

Прокуратура считает Дэвиса организатором расправы. По версии обвинения, причиной стала драка в отеле MGM Grand, в которой незадолго до стрельбы участвовали Тупак и его окружение, а также Андерсон.

При этом Дэвис не признаёт себя виновным. Защита настаивает, что его прежние рассказы об убийстве были выдуманы ради известности и денег, а доказательств его непосредственной причастности недостаточно.

Тупак Шакур получил четыре огнестрельных ранения 7 сентября 1996 года и умер через шесть дней. Находившийся за рулем автомобиля Мэрион «Сьюдж» Найт также получил ранение, но выжил.

Суд над Дэвисом стал первым процессом по делу об убийстве Тупака почти через три десятилетия после преступления. Обвинение рассчитывает доказать его роль в организации нападения, несмотря на то что предполагаемый стрелок Андерсон был убит в 1998 году и до суда не дожил.