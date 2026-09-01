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Регион
Опубликовано 1 сентября, 08:12

Путин и Алиев провели краткую встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели краткую беседу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.

Факт контакта подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о взаимодействии политиков в Киргизии, он лаконично отметил: «Да. На ногах».

По итогам саммита ШОС в Бишкеке подписали более 20 документов
По итогам саммита ШОС в Бишкеке подписали более 20 документов

Напомним, президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.

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Оксана Попова
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