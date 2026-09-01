Путин и Алиев провели краткую встречу на полях саммита ШОС в Бишкеке

Владимир Путин и Ильхам Алиев провели краткую беседу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Лидеры двух стран пообщались в неформальной обстановке.

Факт контакта подтвердил РИА «Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о взаимодействии политиков в Киргизии, он лаконично отметил: «Да. На ногах».

Напомним, президент России Владимир Путин принимает участие в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит 31 августа — 1 сентября 2026 года в Бишкеке. Мероприятие посвящено 25-летию создания организации, а председательство на нём осуществляет Киргизия. На полях саммита у Владимира Путина запланирован ряд двусторонних переговоров.