Дегтярёв предложил устроить спортивный «бан-лист»: Не пускаете россиян — турниры пройдут мимо

Государства, которые препятствуют участию российских атлетов в международных соревнованиях, могут лишиться права принимать крупные турниры. С таким предложением ТАСС на ВЭФ-2026 выступил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

По словам Дегтярёва, отдельные европейские правительства продолжают противодействовать решениям международных и континентальных спортивных федераций относительно российских спортсменов. В качестве примеров министр назвал отказ в выдаче виз атлетам, которым разрешено выступать на соревнованиях, а также препятствия для использования российского флага и исполнения гимна.

Самостоятельно остановить подобные действия национальных властей Международный олимпийский комитет и международные федерации не всегда могут, отметил глава ОКР. При этом, считает Дегтярёв, спортивные организации располагают другим инструментом — выбором государств, которым доверят проведение будущих состязаний.

«В итоге политика недопуска приведёт к тому, что страны, саботирующие участие российских или каких-либо ещё спортсменов, будут лишаться права на проведение турниров, а центр мирового спорта продолжит смещаться в южное полушарие», — заключил он.

После решения МОК об отмене ограничений для российских спортсменов и восстановлении Олимпийского комитета России международные федерации получили возможность самостоятельно определять условия участия атлетов из РФ. При этом ряд стран и национальных спортивных организаций выступает против возвращения россиян и оказывает давление на федерации, а некоторые международные структуры сохраняют собственные запреты, несмотря на позицию МОК: в частности, World Athletics и Международный союз биатлонистов продолжают отстранение российских спортсменов.

Ранее стало известно о риске ограничений для польских спортсменов из-за кризиса внутри Национального олимпийского комитета. Причиной стал арест главы НОК Радослава Песевича, который обвиняется в коррупции.