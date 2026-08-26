Олимпийский чемпион объяснил отказ украинца повернуться к флагу России на ЧЕ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев объяснил демарш украинского тяжелоатлета Ивана Плоскини политическим давлением на спортсменов в стране. Своей оценкой он поделился с РИА «Новости».

Поводом стал эпизод на юношеском чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Приштине. Во время церемонии награждения Плоскиня отвернулся от экрана с российским флагом, когда в честь победителя звучал гимн РФ.

«Украинские спортсмены чётко следуют своим методичкам. Что греха таить — все спортсмены в этой стране являются зависимыми людьми. Если они не будут следовать протоколу, то вряд ли в следующий раз поедут защищать честь страны на каких-нибудь соревнованиях», — заявил Васильев.

Чемпионат Европы среди спортсменов до 15 и 17 лет проходит в Косово и завершится 27 августа. Российские участники выступают на турнире с национальными флагом и гимном.

Ранее Life.ru писал, что двух украинских пара-армрестлеров оштрафовали за демонстративный уход с пьедестала во время исполнения гимна России. Инцидент произошёл на соревнованиях в Будапеште: оба спортсмена покинули подиум, после чего организаторы назначили каждому штраф в €250.