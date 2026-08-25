Украинский тяжелоатлет Иван Плоскиня отвернулся от экрана с российским флагом во время награждения на юношеском чемпионате Европы в Приштине. Вместе с российским триколором на экране в этот момент были показаны также флаги Украины и Албании.

Украинский штангист отвернулся от флага РФ и проигнорировал свой на ЧЕ. Видео © Telegram/ Sputnik Ближнее зарубежье

Эпизод произошёл во время исполнения гимна России. Победитель соревнований Арсений Курочкин и серебряный призёр, албанец Антонино Муллиси, повернулись к экрану, тогда как занявший третье место Плоскиня остался стоять к нему спиной. Позднее от общей фотографии на пьедестале украинец не отказался.

Курочкин выиграл золото в категории до 75 кг среди спортсменов до 17 лет. Россиянин набрал 297 кг в сумме двоеборья: 132 кг в рывке и 165 кг в толчке. Результаты в толчке и сумме стали новыми юношескими рекордами Европы.

Муллиси занял второе место с результатом 291 кг, Плоскиня стал третьим, набрав 289 кг. Российские тяжелоатлеты на первенстве Европы в Приштине выступают с национальным флагом и гимном.

Ранее Life.ru писал о похожем демарше украинских спортсменов на международном турнире. В мае два украинских пара-армрестлера покинули пьедестал во время исполнения гимна России на соревнованиях в Будапеште. За этот поступок организаторы оштрафовали обоих спортсменов.