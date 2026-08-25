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25 августа, 15:36

Украинская баскетболистка сбежала из американского клуба, узнав о подписании конкурентки из России

Украинка Коваль покинула LSU после подписания россиянки Минаевой

Российская баскетболистка Анна Минаева. Обложка © mbabasket.pro

Российская баскетболистка Анна Минаева. Обложка © mbabasket.pro

Женская баскетбольная команда Университета штата Луизиана подписала 17-летнюю россиянку Анну Минаеву. Спустя менее двух недель коллектив «по личным причинам» покинула украинская центровая Катерина Коваль.

Россиянка перешла в LSU из московского клуба МБА. Ситуация получилась особенно чувствительной из-за того, что Минаева и Коваль играют на одной позиции. Вдобавок, по данным американских СМИ, отец Коваль служит в ВСУ оператором беспилотников.

Главный тренер LSU Ким Малки заранее обсудила трансфер с Коваль, но отказываться от сильной спортсменки из-за её гражданства не стала.

«Я не могу отказаться от баскетболистки, которая способна помочь нам, только из-за конфликта между двумя странами», — заявила Малки.

Тренер надеялась, что россиянка и украинка смогут стать своеобразными «послами» взаимопонимания и даже в символическом смысле поспособствовать примирению. Коваль в ответ лишь улыбнулась и сказала: «Сомневаюсь». Через несколько дней она сообщила Малки о решении покинуть команду.

СВР заявила о новом способе давления на российских спортсменов перед соревнованиями
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Напряжение между российскими и украинскими спортсменами уже не раз выходило за пределы самой борьбы за результат. В июне Life.ru писал, как украинка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Мирре Андреевой после поражения на «Ролан Гаррос». Ранее Костюк критиковала российских теннисисток за нежелание публично обсуждать политику.

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Владимир Озеров
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